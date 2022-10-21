Ünlü Modeller Adana'da Taş Köprü Üzerinde Yürüdüler

Adana Fashion Week, 19-20 Ekim'de Tarihi Taşköprü'de gerçekleşti. Yudum Dağparçası tarafından organize edilen Adana Fashion Week, modaseverleri bir araya getirdi.

Sanat yönetmenliğini Asil Çağıl’ın yaptığı sunuculuğunu ise ünlü model Duygu Çakmak'ın üstlendiği defilede Özge Ulusoy baş manken olarak yer aldı.

20 Ekim'de Seyhan Otel'de gerçekleşen Kayra Kayan konseri ile etkinlik son buldu.