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Ünlü Modeller Adana'da Taş Köprü Üzerinde Yürüdüler

Tarihi dokusu, kültürü, sanatı ve aynı zamanda tekstil diyarı olmasıyla ön plana çıkan Adana, moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tarihi Taş Köprü üzerinde gerçekleşen defilede Özge Ulusoy baş manken olarak yer aldı. İşte detaylar...

Magazin 21.10.2022, 14:25 21.10.2022, 17:51 arif hür
Ünlü Modeller Adana'da Taş Köprü Üzerinde Yürüdüler

Adana Fashion Week, 19-20 Ekim'de Tarihi Taşköprü'de gerçekleşti. Yudum Dağparçası tarafından organize edilen Adana Fashion Week, modaseverleri bir araya getirdi.

Sanat yönetmenliğini Asil Çağıl’ın yaptığı sunuculuğunu ise ünlü model Duygu Çakmak'ın üstlendiği defilede Özge Ulusoy baş manken olarak yer aldı.

20 Ekim'de Seyhan Otel'de gerçekleşen Kayra Kayan konseri ile etkinlik son buldu.

#Adana #defile #Duygu Çakmak #Özge Ulusoy #snob magazin #Magazin
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