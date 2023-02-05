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Ünlü Modelin Paylaştığı Fotoğraflar Olay Yarattı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran dünyaca ünlü model Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. İşte haberin detayları...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran dünyaca ünlü model Wanda Nara'nın pozları konuşulmaya devam ediyor.
Icardi ile ilişkisi yılan hikayesine dönen ve sürekli gündem olan Nara'nın son kareleri olay yarattı.
Nara'nın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
İç çamaşırının üzerine kazak ve bere giyen modelin, tarzı ise dikkat çekti.
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