Ünlü Modelin Paylaştığı Fotoğraflar Olay Yarattı

Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran dünyaca ünlü model pozları konuşulmaya devam ediyor. Galatasaray'ınli yıldızıile yollarını ayıran dünyaca ünlü Wanda Nara 'nınları konuşulmaya devam ediyor.

Icardi ile ilişkisi yılan hikayesine dönen ve sürekli gündem olan Nara'nın son kareleri olay yarattı.

Nara'nın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İç çamaşırının üzerine kazak ve bere giyen modelin, tarzı ise dikkat çekti.