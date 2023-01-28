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Ünlü Modelden Olay Yaratan Bikinili Pozlar
Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Tayland Phuket tatiline devam ediyor. Ünlü modelin bikinili fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı. İşte haberin detayları...
Şevval Şahin, geçtiğimiz aylarda barıştığı sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Tayland Phuket tatiline devam ediyor.
Model, çektirdiği fotoğrafları da Instagram'dan paylaşıyor.
Şahin, yaklaşık 400 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikini kareleriyle olay yarattı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan modele, övgü dolu mesajlar yağdı.
Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barışıp, Londra'da tatile gitmişti.
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