Ünlü Modelden Olay Pozlar

Model, çektirdiği fotoğrafla olay yarattı.

Geçtiğimiz günlerde transparan kombiniyle dikkat çeken Soydan, pozlarıyla gündem oldu.

Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan modele, övgü yağdı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

2022 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır.

Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.