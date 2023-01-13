Ünlü Modelden Makyaj Açıklaması

Bir anda kendisinin çeken gazetecileri fark eden model, "Beni hep makyajsız yakalıyorsunuz? Sonrada, 'Ebru yüzüne ne yapmış?' diyorsunuz. Makyajsız çok güzel değiliz ama yine de çok beğeniyorlar. Ama ben normal de çok makyaj yapmayı çok sevmiyorum. 17 yaşından beri çok makyaj yaptığım için artık pek istemiyorum" dedi.

"Yakında Remzi Kitabevi'nden kitabım çıkacak" diyen Şallı'nın, heyecanlı olduğu görüldü.

"Son zamanlarda eşi Uğur Akkuş'la kavga etti Pahalı bir çanta hediye geldi" haberlerine Şallı, "Öyle bir şey yok bu haberler nereden nasıl çıkıyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum" diyerek sitem etti.