Ünlü Model İkinci Kez Anne Oluyor 

Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, 2017 yılında iş insanı Gökhan Ciner'le dünyaevine girmişti.

Zorlu Center'da yer alan Raffles İstanbul'da gerçekleşen geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Amerika'nın Atalanta şehrinde bir restorana giden model, karnı burnunda pozlarını Instagram'dan yayınladı. İkinci kez anne olacak Büyüksaraç, ilk çocuğunu doğurmadan önce yine aynı mekana gittiğini belirtti.

Model, "En son buraya yemeğe geldiğim, tatlı niyetine bu sarı kuzumu doğurmuştum. Şimdi 40'ıncı haftayı devirdiğime göre yien bir şans vereyim dedim" ifadelerini kullandı.