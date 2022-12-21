Ünlü Model Fenerbahçeli Futbolcuyla Aşk Yaşıyor! Yaş farkı dikkat çekiyor 

2021 Miss Europe Avrupa üçüncü güzeli Duygu Çakmak, Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Çakallarla Dans 6 galasına giden ikili, son olarak Katar'da düzenlenen Arjantin-Fransa maçını da yerinde izledi.

Sosyal medyada aşk fotoğraflarını yayınlayan ikiliye, hayranlarından da tebrik mesajı yağıyor. İkili, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne el ele katılmıştı.



Model ile futbolcunun arasındaki yaş farkı da dikkat çekiyor. 27 yaşında olan Çakmak ile 20 yaşında olan futbolcunun arasında 7 yaş fark bulunuyor.

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

1995 yılında Kocaeli’nde dünyaya gözlerini açan Duygu Çakmak, İstanbul’da ikamet etmektedir.

Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda yüksek lisans eğitimi almaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı‘nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti. Duygu Çakmak, 12 Kasım 2020 günü Arnavutluk‘un başkenti Tiran‘da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı yarışmada ülkemizi temsil etmiştir.

20 Mayıs 2021 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Lübnan‘da düzenlenecek olan “Miss Eurape 2021” güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştır.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi.

2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.