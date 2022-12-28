Ünlü Model Doktordan Azar İşitti 

2021 Miss Europe Avrupa üçüncü güzeli Duygu Çakmak, doktordan azar işitti.

Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur ile aşk yaşayan ve son olarak Katar'da tatil yapan model, Türkiye'ye döner dönmez hastaneye gitti.

Twitter'dan açıklama yapan Çakmak, "Bugün 10 dakika randevuma geciktiğim için Ürfan Maviş isimli doktor bi anda beni azarlayarak zamanında gelseydin sana bakmayacağım diye anlamadığım bir şekilde bana bağırmaya başladı. Neden bağırdığını sorduğumda ise, 'Buraya geç kalamazsın diye devam etti" ifadelerini kullandı.

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

1995 yılında Kocaeli’nde dünyaya gözlerini açan Duygu Çakmak, İstanbul’da ikamet etmektedir.

Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda yüksek lisans eğitimi almaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı‘nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti. Duygu Çakmak, 12 Kasım 2020 günü Arnavutluk‘un başkenti Tiran‘da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı yarışmada ülkemizi temsil etmiştir.

20 Mayıs 2021 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Lübnan‘da düzenlenecek olan “Miss Eurape 2021” güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştır.