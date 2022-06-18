Ünlü mankenlerden podyumda 'savaşa hayır' mesajı

Sezonun son trend renkleri fuşya, yeşil, mavi ve turuncu defilede öne çıkan renkler olurken büyük ilgi uyandıran kreasyon ve sunum çok beğenildi.



Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman gerçekleştirdiği defilede

Ünlü mankenler Özge Ulusoy , Demet Şener, Sebnem Schaefer ve Şevval Şahin yer alırken defilede podyuma çıkan Rus ve Ukraynalı modeller “savaşa hayır” mesajı verdi…



Defileyi düzenleyen Fimka Grup Yönetim Başkanı Barış Köseliören, Türkiye’nin en ünlü modelleriyle birlikte tüm dünyaya barış mesajı verdiklerini söylerken bu mesajın Türkiye ekonomisi için de önemli olduğunu dile getirdi.





DEMET ŞENER: HAYATIMDA BİR İLK



Defilede podyuma çıkan Demet Şener, dev podyumda yürüdüğü defilenin kendisini çok etkilediğini söylerken, “1995’ten beri çıktığım en çarpıcı defilelerden biri diyebilirim. İlk kez böyle bir ambiansta böyle bir deneyim yaşıyorum” dedi.





ÖZGE ULUSOY: BARIŞ MESAJI ÇOK DEĞERLİ



Özge Ulusoy defile sonunda Rusya ve Ukrayna bayraklarıyla verilen “Savaşa hayır” mesajının öneminden bahsederken, “Bu mesaj çok değerliydi. Barış için bu adımı attığımız için ve böyle bir mesajın parçası olduğum için mutluyum” dedi.



Özge Ulusoy, bir süredir aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu’yla ilişkisinin gözlerden devam ettiğini söylerken, “Arama motorlarında beraber fotoğraflarımız bile çok az. Demek ki böyle de birliktelik yaşanabiliyormuş. Faruk bey işlerinden dolayı medyadan uzak durmayı istiyor. Gizemli aşk hoşuma gitmeye başladı” dedi.





ŞEYMA SUBAŞI’YLA BÜYÜK KÜSLÜK YAŞAMADIK

İbiza tatilinden dönüp ayağının tozuyla defilede podyuma çıkan Şevval Şahin güzelliğiyle dikkat çekti. Defile sonrası konuşan Şevval Şahin, “Bodrum mu, ibiza mı?” sorusuna önce güldü, sonra da “Bodrum’un havası başka” yanıtını verdi.



Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da beraber görüntülendiği Şeyma Subaşı’yla barışmasıyla ilgili soruya, “Şeyma’yla hiçbir zaman büyük küslüğümüz olmadı. Bodrum’da da karşılaştık ve güzel vakit geçirdik” dedi.