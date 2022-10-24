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Ünlü Manken Sinem Üretmen'in Ölüm Nedeni Şoke Etti!

SON DAKİKA... 90'lı yıların popüler mankenlerinden Sinem Üretmen (51) hayatını kaybetti. Üretmen'in ölüm nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Magazin 24.10.2022, 14:18 24.10.2022, 15:01 arif hür
Ünlü Manken Sinem Üretmen'in Ölüm Nedeni Şoke Etti!

Snob Magazin'in özel haberine; Eski manken Sinem Üretmen'in uzun süredir kanserle boğuştuğu öğrenildi.

Kanser hastalığı Üretmen'in vücüdunun her bir tarafında metastaz yaptı.

AĞRILARA DAYANAMADI

Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.

Sinem Üretmen, evli ve iki kız annesiydi.

SİNEM ÜRETMAN KİMDİR?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.

24 Ekim 2022'de ötenazi yaptırarak yaşamına son vermiştir.

ÖTENAZİ NEDİR, TÜRKİYE'DE YASAL MI?

Ötanazi uygulaması, bu üçü dışında farklı formlarda da olabilir; örneğin pasif ötanaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötanazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabiidir.

AKTİF VE PASİF ÖTANAZİ

Temelde aktif ve pasif ötanazi şeklinde uygulanmaktadır.

Aktif ötanazide, doğrudan (direkt) uygulama söz konusudur. Öldürücü madde, kurtarıcı tedavi uygulanması imkânsız olan hastaya doğrudan verilir.

Pasif ötanazide, dolaylı (indirekt) bir uygulama söz konusu olup, hastayı hayatta tutan makineler kapatılır ya da geçici - kısmi tedaviye yönelik ilaçların verilmesi kesilerek, ağrının giderilmesi dışında bir tedavi uygulanmaz.

ÖTANAZİ YASAL MI?

Pasif ötanazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır. Genellikle ötanazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar (physician assisted suicide) genel olarak yasa dışı olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır.

TÜRKİYE'DE YASAL DEĞİL

Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötanazi yasal olmasa da, ötanazi faili cezaya çarptırılmaz.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?

Dünyada ötenazinin yasal olduğu ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Son olarak İspanya da bu ülkeler arasına katıldı. Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından ötanazinin yasallaştığı 8. ülke İspanya oldu.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#manken #snob magazin #Sinem Üretmen
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