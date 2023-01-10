Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Ünlü İsmin Öpüşürken Dili Koptu
Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi. İşte haberin detayaları...
Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.
Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.
Ünlü isme, "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4