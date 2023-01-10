Ünlü İsmin Öpüşürken Dili Koptu

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.

Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.

Ünlü isme, "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.