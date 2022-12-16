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Ünlü isimler takibe takıldı! Hepsine ceza kesildi

İndirim kampanyaları ve internet satışlarındaki reklamların ardından, ünlülerin Instagram hesaplarındaki tanıtımlar da “reklam” takibine yakalandı. İşte haberin detayları...

Magazin 16.12.2022, 11:09 sercan
Ünlü isimler takibe takıldı! Hepsine ceza kesildi
Reklam Kurulu, oyuncu Hande Erçel’in internet fenomeni ablası Gamze Erçel’in Instagram hesabından 7 Temmuz’da yapılan 3 ayrı paylaşımda, bir giyim markasının sosyal medya hesabının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti. Markanın örtülü reklamının yapıldığını değerlendiren Kurul, Erçel’in “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”daki hükümleri ihlal ettiğini tespit etti. Gamze Erçel’e 155 bin 712 lira ceza verirken, reklamlara da “durdurma” cezası uyguladı.

Kurul, Gülben Ergen’e ait Instagram hesabı üzerinden de sanatçının kendine ait “Gülbenatural” cilt bakım ürünü için tanıtım yapılırken tüketicilerin reklam konusunda bilgilendirilmediği, böylece anılan markanın örtülü reklamının yapıldığını değerlendirdi. Gülben Ergen’in paylaşımında da aynı mevzuat düzenlemelerine aykırılıklar bulan kurul, Ergen’e reklam durdurma cezası verdi. Kurul’dan ceza alan bir diğer isim de Nisa Bölükbaşı oldu. “nisabolukbasi” isimli Instagram hesabının hikâye paylaşımında, tüketicilerin bir meyve suyu markasının sosyal medya hesabına yönlendirildiği ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediği belirlendi. Söz konusu marka ve ürünlerine yönlendirme yapmak suretiyle markanın örtülü reklamının yapıldığını belirten Kurul, Bölükbaşı hakkında da bu reklamları durdurma cezası verdi.

OKUNABİLİR DEĞİL

Oyuncu ve model Sedef Kasabalı da “küçük punto” nedeniyle incelemeye takıldı. “sedefavci” isimli Instagram hesabından bir ağız bakım ürününe dair 1 Ağustos’ta yapılan “hikâye” paylaşımında “iş birliği” ibaresine “küçük puntoyla” yer verildiğini belirleyen Kurul, söz konusu ibarenin kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmadığına dikkat çekildi. Bu reklama da durdurma cezası uygulandı. (Mithat Yurdakul-Milliyet)

#Gamze Erçel #Sedef Avcı #Nisa Bölükbaşı #Gülben Ergen #haber #Gündem #Ceza
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