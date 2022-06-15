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Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu 

Türk Halk Müziği’nin duayenlerinden Musa Eroğlu için hazırlanan ‘Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır’ projesinin ikincisi de ünlü isimleri buluşturdu. 

Magazin 15.06.2022, 21:30 Emrah
Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu 

"Gelenekten kopmadan, gelecekten korkmadan” sloganıyla başlatılan “Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır” projesinin 2.'si Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümde Funda Arar'dan Deniz Seki'ye, Rafet El Roman'dan Vedat Sakman'a, Hakan Altun'dan Leman Sam'a, Mehmet Erdem'den Tan Taşçı'ya 21 sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşen türküleri seslendirdi. İlk etapta Deniz Seki'nin seslendirdiği Beni Derde Salan Gelsin, Selçuk Balcı&Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği Hey Erenler ve Eli Türkoğlu'nun seslendirdi Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma'ya klip çekildi.

MUSA EROĞLU İLE BİR ASIR CD 1 

ESERLER

SANATÇI ADI            ARANJÖR            


1 TURNALARIN GÖÇÜ  MEHMET ERDEM 

SELİM ÇALDIRAN 

2 FELEK ÇAKMAĞINI ÜSTÜME ÇAKTI BURCU GÜNEŞ 

LEVENT GÜNEŞ 

3 HEY ERENLER SELÇUK BALCI &MUSA EROĞLU 

AHMET ÖZGÜL 

4 HALİL İBRAHİM HAKAN ALTUN 

SEZGİN GEZGİN

5 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA KUBAT 

FEBYO TAŞEL 

6 BENİ DERDE SALAN GELSİN  
DENİZ SEKİ 

SELİM ÇALDIRAN 

7 YİNE KARLAR YAĞDI GÖNÜL DAĞIMA  ELİ TÜRKOĞLU 

DİJİTAL MEYDAN 

8 HARMANA SERDİLER LEMAN SAM 

AHMET ÖZGÜL 

9 YARE SÖYLEME HÜSEYİN TURAN 

AHMET ÖZGÜL 

10 NEM KALDI  NİRAN ÜNSAL 

SELİM ÇALDIRAN

11 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR TAN TAŞÇI 

SEZGİN GEZGİN 

12 TELLİ TURNAM RAFET EL ROMAN 

RAFET EL ROMAN 

13 YARE SÖYLEME FUNDA ARAR 

FEBYO TAŞEL 

14 FİRARİ BORA DURAN 

BORA DURAN&HASAN UMUT ÖNDER 

15 CANDAN İLERİ İNTİZAR 

SELİM ÇALDIRAN 

16 TÜRKÜLERİM YARIM KALDI SECCAD MEHMEDİ 

SELİM ÇALDIRAN 

17 KALDIR NİKABINI ZARA 

SELİM ÇALDIRAN 

18 BAŞIMDA BİR SEVDA DÖNER VEDAT SAKMAN 

AHMET ÖZGÜL 

19 GİTME TURNAM AHSEN ALMAZ 

SEMİH GÖNDER 

20 ZAMANSIZ YAĞMUR YUSUF GÜNEY 

YUSUF GÜNEY 

21 OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ AYSEL AYDOĞAN 

SELİM ÇALDIRAN

#Musa Eroğlu #Magazin #Snobmagazin
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