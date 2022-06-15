Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu 

"Gelenekten kopmadan, gelecekten korkmadan” sloganıyla başlatılan “Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır” projesinin 2.'si Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümde Funda Arar'dan Deniz Seki'ye, Rafet El Roman'dan Vedat Sakman'a, Hakan Altun'dan Leman Sam'a, Mehmet Erdem'den Tan Taşçı'ya 21 sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşen türküleri seslendirdi. İlk etapta Deniz Seki'nin seslendirdiği Beni Derde Salan Gelsin, Selçuk Balcı&Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği Hey Erenler ve Eli Türkoğlu'nun seslendirdi Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma'ya klip çekildi.

MUSA EROĞLU İLE BİR ASIR CD 1

ESERLER

SANATÇI ADI ARANJÖR



1 TURNALARIN GÖÇÜ MEHMET ERDEM

SELİM ÇALDIRAN

2 FELEK ÇAKMAĞINI ÜSTÜME ÇAKTI BURCU GÜNEŞ

LEVENT GÜNEŞ

3 HEY ERENLER SELÇUK BALCI &MUSA EROĞLU

AHMET ÖZGÜL

4 HALİL İBRAHİM HAKAN ALTUN

SEZGİN GEZGİN

5 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA KUBAT

FEBYO TAŞEL

6 BENİ DERDE SALAN GELSİN

DENİZ SEKİ

SELİM ÇALDIRAN

7 YİNE KARLAR YAĞDI GÖNÜL DAĞIMA ELİ TÜRKOĞLU

DİJİTAL MEYDAN

8 HARMANA SERDİLER LEMAN SAM

AHMET ÖZGÜL

9 YARE SÖYLEME HÜSEYİN TURAN

AHMET ÖZGÜL

10 NEM KALDI NİRAN ÜNSAL

SELİM ÇALDIRAN

11 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR TAN TAŞÇI

SEZGİN GEZGİN

12 TELLİ TURNAM RAFET EL ROMAN

RAFET EL ROMAN

13 YARE SÖYLEME FUNDA ARAR

FEBYO TAŞEL

14 FİRARİ BORA DURAN

BORA DURAN&HASAN UMUT ÖNDER

15 CANDAN İLERİ İNTİZAR

SELİM ÇALDIRAN

16 TÜRKÜLERİM YARIM KALDI SECCAD MEHMEDİ

SELİM ÇALDIRAN

17 KALDIR NİKABINI ZARA

SELİM ÇALDIRAN

18 BAŞIMDA BİR SEVDA DÖNER VEDAT SAKMAN

AHMET ÖZGÜL

19 GİTME TURNAM AHSEN ALMAZ

SEMİH GÖNDER

20 ZAMANSIZ YAĞMUR YUSUF GÜNEY

YUSUF GÜNEY

21 OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ AYSEL AYDOĞAN

SELİM ÇALDIRAN