Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu
Türk Halk Müziği’nin duayenlerinden Musa Eroğlu için hazırlanan ‘Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır’ projesinin ikincisi de ünlü isimleri buluşturdu.
"Gelenekten kopmadan, gelecekten korkmadan” sloganıyla başlatılan “Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır” projesinin 2.'si Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümde Funda Arar'dan Deniz Seki'ye, Rafet El Roman'dan Vedat Sakman'a, Hakan Altun'dan Leman Sam'a, Mehmet Erdem'den Tan Taşçı'ya 21 sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşen türküleri seslendirdi. İlk etapta Deniz Seki'nin seslendirdiği Beni Derde Salan Gelsin, Selçuk Balcı&Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği Hey Erenler ve Eli Türkoğlu'nun seslendirdi Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma'ya klip çekildi.
MUSA EROĞLU İLE BİR ASIR CD 1
ESERLER
SANATÇI ADI ARANJÖR
1 TURNALARIN GÖÇÜ MEHMET ERDEM
SELİM ÇALDIRAN
2 FELEK ÇAKMAĞINI ÜSTÜME ÇAKTI BURCU GÜNEŞ
LEVENT GÜNEŞ
3 HEY ERENLER SELÇUK BALCI &MUSA EROĞLU
AHMET ÖZGÜL
4 HALİL İBRAHİM HAKAN ALTUN
SEZGİN GEZGİN
5 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA KUBAT
FEBYO TAŞEL
6 BENİ DERDE SALAN GELSİN
DENİZ SEKİ
SELİM ÇALDIRAN
7 YİNE KARLAR YAĞDI GÖNÜL DAĞIMA ELİ TÜRKOĞLU
DİJİTAL MEYDAN
8 HARMANA SERDİLER LEMAN SAM
AHMET ÖZGÜL
9 YARE SÖYLEME HÜSEYİN TURAN
AHMET ÖZGÜL
10 NEM KALDI NİRAN ÜNSAL
SELİM ÇALDIRAN
11 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR TAN TAŞÇI
SEZGİN GEZGİN
12 TELLİ TURNAM RAFET EL ROMAN
RAFET EL ROMAN
13 YARE SÖYLEME FUNDA ARAR
FEBYO TAŞEL
14 FİRARİ BORA DURAN
BORA DURAN&HASAN UMUT ÖNDER
15 CANDAN İLERİ İNTİZAR
SELİM ÇALDIRAN
16 TÜRKÜLERİM YARIM KALDI SECCAD MEHMEDİ
SELİM ÇALDIRAN
17 KALDIR NİKABINI ZARA
SELİM ÇALDIRAN
18 BAŞIMDA BİR SEVDA DÖNER VEDAT SAKMAN
AHMET ÖZGÜL
19 GİTME TURNAM AHSEN ALMAZ
SEMİH GÖNDER
20 ZAMANSIZ YAĞMUR YUSUF GÜNEY
YUSUF GÜNEY
21 OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ AYSEL AYDOĞAN
SELİM ÇALDIRAN
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
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|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31