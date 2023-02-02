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Ünlü İsim Telefon Bağımlısı Olduğunu Açıkladı
Ünlü yapımcı Mesut Yar'ın sunduğu, NTV ekranlarında yayınlanan Zincirleme Reaksiyon'a konuk oldu. Güven "Hastaneye yatmam lazım ileri derecede nomofobiğim" dedi. İşte haberin detayları...
Mesut Yar'ın sunduğu, NTV ekranlarında yayınlanan Zincirleme Reaksiyon'a konuk olan senarist, yapımcı Birol Güven "Hastaneye yatmam lazım ileri derecede nomofobiğim" dedi. Birol Güven, Mesut Yar'ın "Nomofobik misin?" sorusuna "Aşırı, ileri derecede nomofobiğim. Hastaneye yatmam lazım o seviyedeyim! Evden çıkıp arabaya kadar bile telefonsuz gitmedim! Telefonumu unuttum gibi bir an'ım yok! Birini aramaktan çok, ya bana ulaşamazlarsa diye bir endişem var. Birinin bana ihtiyacı olacak da ben orada olmayacağım korkum var!" açıklamasını yaptı.
Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu ise Birol Güven'in açıklamasına şok bir tepki verdi: "Kendinizi çok mu önemsiyorsunuz?" dedi, Birol Güven'in yanıtı "Hayır, çocuklarım var oldu!"
Nomofobi: Cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu)
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