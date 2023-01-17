Ünlü İsim Müziği Bıraktı! Nedeni Herkesi Şoke Etti...

Kurban’ın solisti Bir zamanların efsanevi Türk Rock gruplarından biri olan’ın Deniz Yılmaz , müziği bıraktı.

Yalan, İstersin, Uyut Beni ve Yine gibi şarkılarıyla tanınan ünlü grubun solisti Yılmaz, "Merhaba. Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından hatta müzik yapmak artık benim için lüks haline geldiğinden (ortaya çıkan sağlık harcamalarım ve yakınlarda zorunlu olarak taşınmam kaçınılmaz gibi göründüğünden) Instagram profilimi süresiz donduruyorum" dedi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Ola ki ara ara imkan bulur bir şeyler kaydedebilirsem Spotify'dan seve seve, güle oynaya paylaşırım. Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşça kalın."

AYLİN ASLIM ÜZÜNSTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Aylin Aslım da üzüntüsünü Instagram'dan dile getirdi. Aylin Aslım, "Bunu okuduğum günden beri düşünüyorum, üzülüyorum ve öfkeleniyorum. Ultra yetenekli, müthiş üretken, sistemin dayattığı rolleri reddetmiş bir müzisyenin notu bu. Ülkenin yakın geçmişteki en delifişek rock gruplarından Kurban'ın kurucusu, belkemiği, şarkı yazarı ve frontmani Deniz Yılmaz’ın bu mecradaki hesabını kapatmadan önceki son notu. Müziğin endüstrileşebildiği gelişmiş ülkelerde Deniz Yılmaz ve Kurban gibi müzisyen ve gruplar el üstünde tutulur, “müziğe yön veren nadide değerler” olarak yıllarca albümleri finanse edilirken bu ülkenin güdük müzik “piyasası” ya da pazarı diyelim, hep ve sadece en hızlı ve en çok satana, en çok sesi çıkana varlığını sürdürme izni verdi. Varoluş biçimini şirketlere, radyo ve tv’lere beğendiremeyen müzisyenler yıllarca üretmeye, ayakta kalmaya çalışırken normalde belki 8 ayrı kişinin yaptığı kayıt/mix teknisyenliği/ pr/kariyer yönetimi/ görsel tasarım/sanat yönetmenliği/ tur menejerliği/ booking/ sosyal medya yönetimi gibi işleri de yüklenerek imkânsızı başarmaya çalıştılar. Fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumaya çalıştılar. Bir yandan devam etmesi, geçindirilmesi gereken günlük hayatın da ağırlığıyla nice değerli müzisyen böyle böyle hak ettikleri yerin çok uzağına itildiler, itilmekteler. Aynı zamanda müziğe başladığımız, aynı stüdyolarda prova yapıp, şimdi var olmayan aynı müthiş mekânlarda sahneye çıktığımız, birlikte şarkılar kaydettiğimiz Deniz Yılmaz ve Kurban’ı yol arkadaşım sayarım. Ne şarkılarının ne de emeklerinin hakkı bu değildi. Kimin umrunda bilmiyorum ama benim umrumda. Peki bu neyi değiştirir? Hiçbir şeyi" dedi. Birçok ünlü isim de sosyal medyadan Yılmaz'ın kararına üzüntü duyduğunu belirtti.