Ünlü İsim Hakkında Flaş Aşk İddiası!

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce iş insanı Sadettin Saran ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Jahovic'in özel hayatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Emina Jahovic'in, gönlünü iş insanı Recep Ali Keydal'a kaptırdığı iddia edildi.

İkilinin Bodrum'da tatil yaptığı da öne sürüldü.

EMİNA JAHOVİC KİMDİR?

Emina Jahovic, 15 Ocak 1982 yılında Sırbistan sınırları içerisinde kalan Novi Pazar'da doğdu. Annesi Seniya Hanım, babası ise Nusret Bey'dir. Ağabeyi Mirsad Türkcan çeşitli ülkelerin basketbol takımlarında oynadı. Aynı zamanda Esma ve Anastasia isimlerinde iki kız kardeşi bulunur.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Eurovision Şarkı Yarışmalarına katıldı. Boşnak kökenli Müslüman olan Emina Jahovic sadece şarkıcılık yapmıyor. Aynı zamanda model, dansçı ve oyuncudur.

EMİNA JAHOVİC ÖZEL HAYATI

Emina Jahovic, 2008 yılında Mustafa Sandal ile evlendi. 2018 yılına kadar evlilikleri süren çiftin, Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunuyor. 2008 yılında doğan Yaman Sandal 14 yaşında, 2012 yılında doğan Yavuz Sandal ise 10 yaşındadır.