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Ünlü İsim Anne Oldu
Dünyaca ünlü isim Paris Hilton, Şubat 2021'de Carter Reum ile dünyaevine girmişti. Hilton, Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı. İşte haberin detayları...
Bir zamanlar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Paris Hilton, Şubat 2021'de Carter Reum ile dünyaevine girmişti.
Hilton'ın annesi, geçtiğimiz aylarda kızının hamile kalmakta zorlandığını söyleyerek, sosyetik güzeli açıklama yapmak zorunda bırakmıştı.
Dünyaca ünlü magazin yıldızı, tüm bunların ardından taşıyıcı annelik yoluyla ilk bebeğini kucağına aldığını duyurdu. Ünlü isim, eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıkladı. Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazdı.
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