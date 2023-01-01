Ünlü Gazeteci Baba Oldu

Gazeteci Şeyda Sayar ile evlenmişti. Saymaz, yeni yılın ilk dakikalarında baba oldu. İsmail Saymaz , 2020 yılındaile evlenmişti. Saymaz, yeni yılın ilk dakikalarındaoldu.

Erkek çocuğu olan gazeteci, ailesiyle hastane odasından çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Saymaz, "Yeni yıl bize hediyesiyle geldi.Sabaha karşı oğlumuz dünyaya geldi. Adını Boran koyduk. Hepimiz için güzel bir yıl olsun" diye yazdı.