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Ünlü Çiftten Kötü Haber

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ciğerci ile Çıra ayrılık kararı mı aldı? İşte detaylar...

Magazin 12.07.2022, 14:47 12.07.2022, 14:53 arif hür
Ünlü Çiftten Kötü Haber

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

Sürpriz Nikah! Sessiz Sedasız Evlendiler

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Kurban Bayramı tatilinde süpriz bir gelişme yaşandı. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Çift, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

'AYRILIK' İDDİASI

Ayrı ayrı tatil yaptıkları iddia edilen Ciğerci ve Çıra'nın bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci Çıra (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş insanı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ ÖZEL HAYATI
Ciğerci, 28 Ekim 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi.Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi.

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