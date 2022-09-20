Ünlü Çiftten Hayranlarını Üzen Haber!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir yılı aşkın süredir meslektaşı Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyordu. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Bodrum'da tanışmıştı.

Gelen son bilgiler Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç hayranlarını üzecek cinsten.

TAKİBİ BIRAKTI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Güzel oyuncu, Instagram'da sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi.

Mustafa Mert Koç, Melisa Aslı Pamuk'u takip etmeyi sürdürüyor.

"DÜNYA'NIN EN GÜZEL ŞEYİ" DEMİŞTİ

Mustafa Mert Koç, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi hakkında, "Bence Melisa Dünya’nın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani” demişti.

Ayrılık iddiası sonrası gözler Pamuk ve Koç'a çevrildi.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni.1994, İstanbul doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles’da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018’de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Diziler:

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

Kolpaçino (Kral, 2014)

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sevilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem'de dünyaya geldi. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı olan oyuncu Hollanda'da yaşadığı dönemde Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı fakat Miss Turkey yarışmasına katılmasının ardından okulunu dondurdu.

Modelliğe on dört yaşında iken başlayan Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında gerçekleşen ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX ekranlarında yayınlanan yarışmaya katıldı. Güzel ouncu, finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birincilik elde eden Pamuk, Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi olarak tanınan Gizem Memiç'ten aldı. Yarışma organizasyonunun format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etti.

Daha sonra katıldığı Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) ismindeki yarışmada 2009 yılında Gelecek Vadeden Model unvanı kazandı. Başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, ileri seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabiliyor. Oyunculuk kariyerine devam ettiği süreçte modellik de yapan başarılı isim 1,76 cm boyunda ve 58 kg. Ayrıca vücut olçülerinin 85-62-90 olduğu biliniyor.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 : Dat zit wel snor : Hayal

2012 : G.D.O. KaraKedi : Elmas

2012-2013 : Yer Gök Aşk : Sevda

2014 : Kurt Seyit ve Şura : Ayşe

2014 : Her Sevda Bir Veda : Azade

2014-2015 : Ulan İstanbul : Zeynep

2015-2017 : Kara Sevda : Asu Kozcuoğlu

2018-2019 : Çarpışma : Cemre Gür

2020 : Yeni Hayat : Yasemin Karatan