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Ünlü Çiftten Dubai'de Aşk Fotoğrafı
Zekeriyaköy'deki evlerinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar'ın balayı için gittiği Dubai'de yeni kareleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sürpriz bir şekilde evlenen Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni fotoğraflar geldi.
Çift, Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturduktan sonra balayı için Dubai'ye gitmişti.
İranlı modacı Dubai'den çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Ünlü şarkıcı, Dadgar'ın fotoğraflarını da çektiği görüldü. Dadgar, eşinin kendisini çektiği kareleri de yayınladı.
Kızları olacağı söyleyen çift, Dubai'de öpüştüğü anı da paylaştı.
Şarkıcı ve modacayı, beğeni yağdı.
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