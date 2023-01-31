Ünlü Çiftten Dubai'de Aşk Fotoğrafı 

Sürpriz bir şekilde evlenen Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni fotoğraflar geldi.



Çift, Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturduktan sonra balayı için Dubai'ye gitmişti.



İranlı modacı Dubai'den çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Dadgar'ın fotoğraflarını da çektiği görüldü. Dadgar, eşinin kendisini çektiği kareleri de yayınladı.

Kızları olacağı söyleyen çift, Dubai'de öpüştüğü anı da paylaştı.



Şarkıcı ve modacayı, beğeni yağdı.