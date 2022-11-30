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Ünlü Çiftin Oğlundan Şok Sözler!

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, çektiği videoda ses getirecek sözler sarf etti. Annesi Deniz Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine baskı yaptığını söyleyen Poyraz Muhtar, "Annem ve avukatı, bana baban için şunları söyle diye öğretiyor" dİyerek şoke etti. İşte detaylar...

Magazin 30.11.2022, 15:01 30.11.2022, 15:12 arif hür
Ünlü Çiftin Oğlundan Şok Sözler!

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında gerilim sürüyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızları Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak anne Deniz Uğur'a verirken, Poyraz Muhtar'ın velayeti ise babası Reha Muhtar'da kaldı.

BASKI KURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Tüm yaşananların ardından Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda annesi Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine babasını kötülediğini ve babası hakkında kötü şeyler söylemesi için baskı kurduğunu söyledi.

Poyraz'ın videosunun ardından Feyza Altun'un sosyal medya hesabından Poyraz'ın fotoğrafını yayınlayıp, üzerine de "Poyraz, Aliş'i de beni de sevmiyormuş" yazması ile tepkilerin odağı haline geldi.

Başta meslektaşları olmak üzere birçok kişi, Altun'a meslek etik kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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"AYIP OLMASIN DİYE..."

Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide de Feyza Altun'a tepki gösterdi.

Poyraz paylaşımında, "Feyza hanım geçen sefer sana ve oğluna samimi davrandım ayıp olmasın diye. Ama çektiğimiz fotoğrafları paylaşmayın dedim ve bana söz dediniz ama 2 gün önce paylaştınız cumartesi günü tekrardan geleceksiniz bir daha yaparsanız ne olacağını görürsünüz!

Kalbimi çok kırdınız sizi affedebilir miyim bilmiyorum ama kolay olmaz cumartesi geliyorsunuz fotoğraf falan çekmem size artık inanmıyorum hiç bir konuda" ifadelerine yer verdi.

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REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de PişşTi adlı programını sundu.

Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı.

2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

REHA MUHTAR ÖZEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen‘le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

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