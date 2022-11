Ünlü Çiftin Aşkları Belgelendi!

Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, son olarak Rüya Demirbulut ile aşk yaşamıştı.

Bir dönem hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Yılmaz bir süredir sadece yeni filmi “Ayzek’le Bir Gece” ve arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle ilgili haberlere konu oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt veren Yılmaz’ın bir süredir Seda Akman’la sevgili olduğu ve ünlü oyuncuyla gözlerden uzak görüştüğü öğrenildi.

Çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı. tv100'deki habere göre; Arnavutköy'deki bir mekana beraber giden ikili aynı araçtan indi.

Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz (d. 23 Nisan 1973; İstanbul), Türk karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmenidir.

Cem Yılmaz'ın anne tarafı Yunanistan'ın Selanik kentinden göç etmiş, baba tarafı da Sivas'ın Gürün ilçesindendir. 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kaydoldu, ancak eğitimini yarım bıraktı.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu.

Cem Yılmaz, 1998 yılında yönetenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk mesleği ile tanıştı ve kamera arkasına adım attı. Bu filmin ardından 2000 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele başlıklı filminde de rol aldı.

İçlerinde Türk sinemasının en çok seyredilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Askerliğini 2001'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yapmıştır. Askerliği sırasında Balkan ülkelerinde görevli askerî personele stand-up gösterileri yapmıştır.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand-up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

Sadri Alışık Ödülleri'nde, 4. Yeşilçam Ödülleri'nde ve Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

2019'da gerçekleştirilen mülakatlardan birinde Cem Yılmaz Karakomik Filmler dizisini ve Erşan Kuneri'yi kastederek "Filmler ve dizimi çekerken eski günlerin hatırına bir stand-up yapmayı planlıyorum." dedi. Diamond Elite Platinum Plus başlıklı gösterisi için 2020-2021 yılları arası sahneye çıktı.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis[1] yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıktı. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi.

Seda Akman Filmografisi

Mühürlü Güller - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Yazı Tura - 2004

Balans ve Manevra - 2005

Aşk Yolu - 2005

Kanlı Düğün - 2005

Emret Komutanım - 2005-2007

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Annem - 2007-2009

Arka Sokaklar - 2010

Behzat Ç. - 2010

Küçük Sırlar - 2010

Mükemmel Çift - 2010

Karakol - 2011

Eve Düşen Yıldırım - 2012

Tozlu Yollar - 2013

Fatih - 2013

Acil Servis - 2015

Sen Benimsin - 2015

Gecenin Kraliçesi - 2016

Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017

Kalp Atışı - 2017

Adı: Zehra - 2018

Aşk ve Mavi - 2018

Arada - 2018

Kurşun - 2019

Sol Yanım - 2020-2021

Masumlar Apartmanı - 2021

Hakim - 2022

Son Dilek - Yakında

Ayzek ile Bir Gece - Yakında