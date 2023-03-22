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Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi
Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, aşka geldi. Bodrum'da giden ünlü çift, aşk karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkilinin karesine binlerce beğeni geldi. İşte detaylar...
Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile aşka geldi.
Çift, Bodrum'dan karelerini Instagram'dan paylaştı.
Model, sevgilisiyle aşk karelerini, "Bodrum bize her zaman iyidir. Her şeyin başladığı yer" diye yazdı.
Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılmış, ilişkilerine ikinci şans vermişti.
İkilinin aşk karelerine yüzlerce beğeni geldi.
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