Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile aşka geldi.

Çift, Bodrum'dan karelerini Instagram'dan paylaştı.

Model, sevgilisiyle aşk karelerini, "Bodrum bize her zaman iyidir. Her şeyin başladığı yer" diye yazdı.

Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılmış, ilişkilerine ikinci şans vermişti.

İkilinin aşk karelerine yüzlerce beğeni geldi.