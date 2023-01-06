Son Dakika

Ünlü Çift Nafaka Yüzünden Tartıştı

Burak Sergen ve eski eşi Işıl Sergen’in arasındaki nafaka davası tarafları birbirine düşürdü. Çift, sosyal medya hesaplarından birbirine göndermede bulundu. İşte haberin detayları...

Magazin 06.01.2023, 17:48 sercan
Ünlü Çift Nafaka Yüzünden Tartıştı
Dört yıl önce boşanan oyuncu Burak Sergen ve eski eşi Işıl Sergen’in arasındaki nafaka davası tarafları birbirine düşürdü. Burak Sergen’in nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmasına Işıl Sergen tepki verdi.
2018 yılında boşanan oyuncu Burak Sergen ve Işıl Sergen arasındaki nafaka davası tarafların birbirlerini suçlamasına dönüştü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 15 Mart 2018’de gerçekleşen boşanma davası sonucu çocukları Cansın Sergen’in velayetini annesi Işıl Sergen’e verirken Burak Sergen’in 20 bin TL nafaka ödemesine hükmetmişti.
Sergen’in 14 yaşındaki oğulları Cansın için ödediği nafaka bu yıl artarak 41 bin 209 liraya yükseldi. Ünlü oyuncu, bu miktarın azaltılarak 10 bin liraya düşürülmesini talep etti. Işıl Sergen ise bu talebin üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"ARTIK YETER!"
Işıl Sergen paylaşımında "Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz seneler bütün davaları kazanmışız. Çok ciddi kanıtlarla her iddianızı çürütmüşüz. Sabah çıkan haberde ki gerçeğe dayalı olmayan beyanlar ve sistematik olarak yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet! Artık yeter! Hep sustum çocuğumun ruh sağlığı için ve beyefendinin işlerini etkilememesi için ama ben sustukça, ben iyi oldukça şiddetin boyutu hem beyefendi hem de hayatında ki kadınlar tarafından artmaya devam etti. Ben şahsım adına tek kuruş nafaka alamıyorum. En kısa zamanda avukatım Sayın Burçe Gökçen Giritligil ile beraber basına röportaj verip yıllardır yaşadığımız süreci mahkemeyle paylaştığımız gibi kamuoyuyla da paylaşacağız. Kadına şiddet her boyutta yaşanıyor! Bu sefer sonuna kadar dur diyeceğiz. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
Burak Sergen ise "Oğlum Cansın Sergen'in annesi hanımefendinin bugün yayınladığı sosyal medya paylaşımlarını esefle görmüş bulunmaktayım. Her şeyi idrak aşamasında olan oğlumuz Cansın'ın üzülmemesi adına polemiğe girmek istememekle beraber hanımefendisinin söylemlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bugüne kadar karşılıklı kazanılmış davalar ile değil, karşılıklı anlaşmalarla oğlumuz ile ilgili kararları aldığımızı, oğlum ile ilgili yasal tüm nafaka ve diğer mali yükümlülüğümü bugüne kadar yerine getirdiğimi, hanımefendinin sahip olduğu hayat standardını boşanma sonrası da devam ettirebilmesi için gerekli tüm maddi olanakları kendisine sağladığımı, şahsına ödemek zorunda olduğum herhangi bir nafaka yükümlülüğüm olmadığını, dolayısıyla hanımefendiyi psikolojik ve maddi şiddete maruz bırakmaya yönelik bir hukuki ilişki içinde de olmadığımızı, kamuoyu ile bu şekilde yapılan paylaşımların, müşterek çocuğumuzun üstün menfaatine hizmet etmeyip, hanımefendinin şahsi maddi beklentilerinden kaynaklandığını üzüntü ile paylaşmak zorunda kalmış bulunmaktayım" dedi.
Oyuncu sözlerine "Ortak çocuğumuzun ihtiyacından çok fazla fahiş rakamlara ulaşan nafaka miktarının hakkaniyete uygun makul rakamlara çekilmesi için yasal yollara başvuru hakkımız, maalesef "kadına şiddet gibi" çok önemli bir kavramla özdeleştirilip çarpıtılarak yansıtılmakta. Şahsıma kamuoyu baskısı kurmak adına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. İnisiyatifim dışında oluşan bu gerçek dışı beyanlarla ilgili olarak avukatım Uğur Sıtkı'nın vekilliği ile yasal yollara başvuracağımı da ifade etmek isterim" diyerek devam etti.

#burak sergen #ışıl sergen #çift #nafaka #haber #Gündem #Magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Trabzonspor 16 29
6. Beşiktaş 15 26
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 16 18
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 16 16
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 16 4