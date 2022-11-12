Ünlü Çift Hakkında Flaş İddia!

'Atiye', 'Şahsiyet', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'MedCezir' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Metin Akdülger, 1.5 yıldır YouTuber Cansu Akın ile aşk yaşıyordu.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un iddiasına göre; İkili, evlilik kararı aldı. Akdülger ile Akın'ın 2023'ün yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.

2012'de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

Akdülger, lise yıllarında müzik grubu olduğunu ve bas gitar çaldığını da dile getirmiştir. Üniversitede Amerikan futbolu oynayan Akdülger, oyunculuk yanında yazarlıkla da ilgileniyor.

Akdülger, Aralık 2019'da lisedeki grup arkadaşı Burak Yeşildurak'la kurduğu Journers grubuna ait "Döngüm" adlı bir şarkı çıkardı.

2018 KısaKes Film Festivali'nde Ünivizyon bölümünde jüri üyeleri arasında yer aldı. 2019'da 18. İf İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde Türkiye'den Kısalar seçkisinin küratörlüğünü yaptı.

Aynı yıl 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal kurmaca kategorisinde jürilik yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Bensiz'in hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film yarışmasında jüri olarak yer aldı. 2020'de derneğin çıkardığı Abdussamed Delen'in yazdığı Ahşap Kulübe kitabını seslendirdi.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2019 – Atiye - Ozan (Dizi), 2018 – Şahsiyet - Ateş (Dizi), 2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem - IV. Murat (Dizi), 2015 – Kırık Kalpler Bankası - Turan (Film), 2015 – Analar ve Anneler - Taner (Dizi), 2013– Medcezir - Orkun (Dizi), 2013 – Bensiz - Necip (Film)