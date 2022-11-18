Ünlü Çift Hakkında Çarpıcı İddia!

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak çifti, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan ve NBA’in yaşam tarzı, kültürü ve tarihini gözler önüne seren “The NBA Exhibition” sergisini gezdiler.

EĞLENCELİ SAATLER

NBA dünyasından birçok eseri gören çift, birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmediler. Eğlenceli saatler geçiren Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak çiftinin Basketbol’a olan yetenekleri ise gözlerden kaçmadı.

EVLENİYORLAR MI?

Öte yandan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın 2023'ün yaz aylarında evleneceği öne sürüldü.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bir süre oyuncu Aslı Enver ile evli kalmıştır.

Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? İşte Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler...

Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Öncesinde Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Birkan sokullu, oyuncu Aslı Enver ile evlenmiş ve boşanmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile başrol paylaşan yakışıklı oyuncu birçok dizide rol aldı ve popüler dizi oyuncularından biri oldu.

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey’de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

Uzun süredir Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.