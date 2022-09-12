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Umut Kurt evlendi
Ünlü oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'yle evlendi. Sarıyer’de bu akşam gerçekleştirilen düğün töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.
'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan ve bu sezon 'Kusursuz Kiracı' ile ekrana gelen oyuncu Umut Kurt (41), bir süredir aşk yaşadığı Melisa İnci ile evlendi.
Kurt, geçen yıl sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.
Kurt, sevgilisine, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" diye seslenmişti.
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