Umut Akyürek, 7.7 depreminden sonra yarım saat sonra aynı şiddette deprem olduğunu söyledi

Umut Akyürek , depreme Adana'da yakalandı. Şarkıcı, öğle olan 1.5 depremindeki görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

Akyürek, "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, video'yu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4.17'de oldu yaklaşık 1.5 dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki ondan 10 kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 4.30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Bu video ise öğle 1.5'ta yaşadığımız 7.6 lık deprem... Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin" diye yazdı.