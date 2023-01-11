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Umut Akyıldız Tarihi Hamamda Coşturdu
Son dönemin yıldızı parlayan popçularından Umut Akyıldız, 150 yıllık tarihe sahip olan Old Hammam’da sahne enerjisi ve performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.
Duygusal şarkılarıyla mekânda romantizm rüzgarı estiren yakışıklı popçu, hızlı şarkıları ile de kendisini izlemeye gelenleri yerinde oturtmadı.
Poptan arabeske geceye özel hazırladığı repertuarla misafirlerine keyifli bir gece yaşatan Akyıdız’ın’ın hemen hemen tüm şarkılarına müzikseverler hep bir ağızdan eşlik ederek muhteşem bir düete imza attılar.
Tarihi dokusuyla büyüleyen sıra dışı bir mekânda sahne almaktan çok mutlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, “Sahnemde arabesk de var, pop da var, alaturka da var... Repertuarımı değişik türdeki müziklerle harmanlıyorum. Ben ve orkestram ne kadar eğlenirsek bizi dinlemeye gelenler de o kadar eğleniyorlar. Tek isteğim gecenin sonunda insanlar doyasıya eğlenerek ayrılsın” diye konuştu.
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