Umman Zali'den "Ben Böyleyim"

Daha önce Tual ile düet yapan Umman Zali'nin Özdemir Müzik imzalı yeni tekli çalışması Ben Böyleyim'in sözleri Ayşe Birgül Yılmaz, müziği Gövher Hasanzade'ye ait. Şarkının klip yönetmenliğini Rahman Aliyev, aranjesini Samir Esedov yaptı. Şarkı dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Azerbaycan'da birçok tekli çalışması olan Umman Zali, Haçmaz Seher Müzik Okulu Kemençe bölümünü bitirdi.