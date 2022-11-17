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Umman Zali'den "Ben Böyleyim"
Azeri sanatçı Umman Zali "Ben Böyleyim" adlı yeni tekli şarkısıyla Türkiye müzik camiasına ikinci kez adımını attı.
Daha önce Tual ile düet yapan Umman Zali'nin Özdemir Müzik imzalı yeni tekli çalışması Ben Böyleyim'in sözleri Ayşe Birgül Yılmaz, müziği Gövher Hasanzade'ye ait. Şarkının klip yönetmenliğini Rahman Aliyev, aranjesini Samir Esedov yaptı. Şarkı dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Azerbaycan'da birçok tekli çalışması olan Umman Zali, Haçmaz Seher Müzik Okulu Kemençe bölümünü bitirdi.
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