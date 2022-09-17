Ümit Okur 'Prestij Meselesi'nde 

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün aylardır hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni filmi Prestij Meselesi’nin kadrosuna katılan son isim Ümit Okur oldu. Okur, Dönemin ünlü tv yönetmeni Cumhur Atalay karakterine hayat verecek.

ÇEKİMLER 18 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

1991 yılında kurulan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı, 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri'nin canlandıracağı filmin çekimleri 18 Eylül’de başlayacak