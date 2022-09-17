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Ümit Okur 'Prestij Meselesi'nde
Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin oyuncu kadrosu genişliyor. Erkan Petekkaya, Erdal Özyağcılar, Engin Hepileri, Melisa Döngel, Eser Yenenler, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu'nun ardından merakla beklenen yapımın kadrosuna katılan son isim başarılı oyuncu Ümit Okur oldu.
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün aylardır hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni filmi Prestij Meselesi’nin kadrosuna katılan son isim Ümit Okur oldu. Okur, Dönemin ünlü tv yönetmeni Cumhur Atalay karakterine hayat verecek.
ÇEKİMLER 18 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
1991 yılında kurulan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı, 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri'nin canlandıracağı filmin çekimleri 18 Eylül’de başlayacak
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