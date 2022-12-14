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Ümit Erdim Survivor'a Katılıyor
Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor yarışmasına katılacak isimler belli olmaya başladı. Berdan Mardini'den sonra Ümit Erdim de yarışmada yer alacağı açıklandı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında isimleri açıklamaya devam ediyor. İlk olarak Berdan Mardini'yi açıklayan Ilıcalı, bu sene Survivor 2023'de Ümit Erdim'in de olacağını duyurdu. Farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak yarışmada iki çocuk babası Erdim de boy gösterecek.
Twitter'dan açıklama yapan Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" dedi. TV8'de ekrana gelecek yarışmaya Merve Boluğur'unda katılacağı iddia ediliyor.
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