Ümit Erdim Survivor'a Katılıyor

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında isimleri açıklamaya devam ediyor. İlk olarak Berdan Mardini'yi açıklayan Ilıcalı, bu sene Survivor 2023'de Ümit Erdim'in de olacağını duyurdu. Farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak yarışmada iki çocuk babası Erdim de boy gösterecek.

Twitter'dan açıklama yapan Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" dedi. TV8'de ekrana gelecek yarışmaya Merve Boluğur'unda katılacağı iddia ediliyor.