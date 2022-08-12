Ulaş Tuna Astepe O İsimle Birlikte...

Ulaş Tuna Astepe’nin “Barış Güvener” rolüne hayat vereceği dizi için Tansel Öngel ve Şerif Erol’la anlaşılmıştı. Merakla beklenen dizide Ulaş Tuna Astepe’nin partnerine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. İşte o isim belli oldu.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin kadın başrol karakterlerinden Suzan’ı (Onkoloji Bölümü Başkanı) canlandıracak isim Hazar Ergüçlü oldu.

Öte yandan “Yeni İstanbul” dizisinin Derin’i (Acil Tıp Uzmanı) için çok özel bir oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Ergüçlü ve Astepe, 2015 yılında ekrana gelen “Analar ve Anneler” adlı dizide de rol almıştı.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 'Karadayı' dizisinde 'Orhan', 'Analar ve Anneler' dizisinde 'Mustafa', 'Rüya' adlı dizide 'Alaz', ‘Sen Anlat Karadeniz’de de 'Tahir' karakterini canlandırdı. Şimdilerde TRT1’de “Barboroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde oynamaktadır. Emre Yeksan'ın yönettiği 'Körfez' filminde 'Selim' karakterini canlandıran Astepe, ayrıca 'Üniversiteli', 'Zayiat', 'Meşakkat ve Karısı' ile 'Balık Havuzu' adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Ulaş Tuna Astepe, 2022 yılında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Hızır Reis'i canlandırdı. Önüzümdeki günlerde Yeni İstanbul adlı diziyle ekranda olacak.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı. Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KİM?

Hazar Ergüçlü, 2018 yılından bu yana kendisinden 18 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşıyor.