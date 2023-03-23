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Ukraynalı Rock Grubu Okean Elzy “Help For Ukraine” Turnesiyle İstanbul’da 

Ünlü Ukraynalı rock grubu Okean Elzy, “Help for Ukraine” turnesi kapsamında 11 Haziran 2023'te İstanbul'da Maximum UNIQ Açıkhava’da sahne alacak. Geliri savaştan etkilenen çocuklara, sağlık kurumlarına ve Ukrayna savunucularına yardım etmek için kullanılacak olan konserin biletlerine Mobilet’ten ulaşılabiliyor. 

Magazin 23.03.2023, 20:06 Emrah
Ukraynalı Rock Grubu Okean Elzy “Help For Ukraine” Turnesiyle İstanbul’da 

1994 yılında Ukrayna’nın Lviv kentinde kurulan ve ilk konserlerini 1995 yılında Lviv Opera Tiyatrosu’nun karşısında veren grubun, bugüne kadar imza attığı 11 albüm ve 20’den fazla tekli bulunuyor. Kendi dillerinde yazdıkları şarkılarıyla, sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Okean Elzy, öze dokunan eşsiz sound’u ile dikkat çekiyor. Müziğiyle dinleyenleri yakalamayı, birleştirmeyi başaran grup, daha önce Polonya, Almanya, Kanada, ABD, İngiltere, Avustralya başta olmaz üzere birçok ülkede verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan grubun İstanbul konseri için Mobilet’te “yerin hazır”


 
Okean Elzy Hakkında

Grup ilk yardım konserini 24 Nisan'da Rusya’nın Kiev'e yönelik füze saldırıları sırasında binlerce insan için sığınak haline gelen Kiev metrosunda verdi. "I will be good / İyi olacağım" adı verilen konserin telethon yayınına 22'den fazla ülkeden katılım gerçekleşti ve yayın sırasında toplanan 9 milyon Grivna’lık yardım ile bombardıman sonucu yaralanan çocukların tedavi edildiği Mykolaiv ve Zaporozhye'deki hastanelere tıbbi ekipman satın alındı.  
 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana grubun lideri Svyatoslav Vakarchuk, Lviv Bölgesi'nin toprak savunmasına katıldı. Ünlü müzisyen, cephenin sıcak noktalarını, şehrin işgalden kurtulan bölgelerini ziyaret ederek, vatanını savunan insanları destekledi ve ihtiyaç sahiplerine gönüllü yardımda bulundu. Sanatçı her fırsatta tren istasyonlarında, sokaklarda şarkılar söyleyerek askerlere ve Ukrayna halkına yaratıcılığıyla ilham ve moral vermeye devam ediyor. 

Svyatoslav Vakarchuk bu turnenin ana amacını şu sözlerle anlatıyor: “Turnemizden elde edilecek gelir, bu korkunç savaşta acı çeken Ukraynalı çocukların ihtiyaçları için kullanılacak ve elbette turnemizin öncelikli hedefi bu çocuklar için fon yaratmak. Ancak bir diğer amacımız daha var: Bugün Ukraynalıların sadece ülkeleri için savaşmadıklarını, aynı zamanda tüm Avrupa'nın ve dünyanın demokrasisi, özgürlüğü ve gelişimi için nöbet tuttuklarını tüm dünyaya hatırlatmak…” 

#Okean Elzy #Magazin #Snobmagazin
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