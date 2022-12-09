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"Uğursuz" dedi sahnede ayakkabı değiştirdi
Demet Akalın ve Okan Kurt, Çarşamba gecesi Ankara gece hayatının en yeni mekanı Winner Plus Club'ın sahnesine birlikte çıktı.
Gecenin açılışını Okan Kurt dj kabininde yaptı, kısa süre sonra da sahneye Demet Akalın geldi. Ankaralıların büyük ilgi gösterdikleri Demet Akalın ve Okan Kurt, keyifli müzikleri ile Winner Plus'ı dolduran eğlenceseverlere unutamayacakları bir gece yaşattılar.
İLK ŞARKIDAN SONRA AKLINA GELDİ
Demet Akalın, sahneye çıkıp ilk şarkısını söyledikten sonra daha önce sağ ayağını incittiği ayakkabısını giydiğini hatırlayıp "Yine bu uğursuz ayakkabılarımı giymişim, bir buçuk ay önce sanki genç kızım, sahneye ayağımı bir attım, bütün bacağım pert. Yürüyemiyordum, futbolcu doktoruna götürün beni dedim" diyerek ayağını sakatladığını anlattı, ardından ayağına babet ayakkabılarını giyip konserine bütün gece düz ayakkabılarıyla devam etti.
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