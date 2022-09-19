Uğur Pektaş'tan Mahrem Görüntü Açıklaması!

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda yoktu. Tasavvufla ilgilenen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıktı.

Son günlerde gündemde olan Uğur Pektaş, eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etti.

"İÇİNDEKİ HANGİ BOŞLUK BUNU YAPTIRIR?"

Pektaş, "Çok derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...

İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..." dedi.

"BAŞKALARIYLA GİZLİCE YARIŞA GİRECEĞİNE..."

Pektaş, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın Acaba yine de? Bakın ben su durumdayım, bu durumdayım diye....Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için...

Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine...İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..."

Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik'in cinsel içerikli görüntüleri bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Ekim 1979, İstanbul) Türk oyuncu.

Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da Arnavut bir annenin ve Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünde öğrenim gördü.

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı.

19 Haziran 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu. Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

2016 yılında Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı. Dizisinin toplam 297 bölümünde yer aldı. 2020 yılının başlarında Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak yarışmaya başlamışken yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.