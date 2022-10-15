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Uğur Aslan ve Bergüzar Korel düeti geceye damga vurdu
Oyunculuğu kadar sahne performansıyla da adından sıkça söz ettiren Uğur Aslan, Ataşehir Watergarden'da yer alan ve sezonun en iddialı performanslarına ev sahipliği yapacak olan Muamma Plus'ta sahne aldı.
Kendisini dinlemeye gelen misafirleri için hazırladığı özel repertuarı ile herkese unutulmaz anlar yaşatan Uğur Aslan, en büyük sürprizini ise sona sakladı.
Finalde kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Bergüzar Korel'i sahneye davet eden Aslan, ünlü oyuncuyla yaptığı düetlerle geceye damgasını vurmayı başardı. ''Eşim (Sema Ergenekon) ile birlikte bugün burada beni yalnız bırakmadıkları için ne kadar teşekkür etsem az ona. Bergüzar benim için bir arkadaştan da öte adeta bir kızkardeş. Böylesine bir kardeşe, arkadaşa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi.'' sözleriyle Bergüzar Korel'i yere göğe sığdıramayan Uğur Aslan, güzel oyuncunun sahneye çok yakıştığının da altını çizdi.
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|Takımlar
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|8
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|17
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