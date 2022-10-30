Uğur Arslan’dan film olacak kitap 

Özellikle “Atiye” ve “Zeytin Ağacı” gibi dizileri ilgiyle izleyenlerin seveceği türde kitapçı raflarındaki yerini almaya başladı.

Daha önce 3 kitabı olan Uğur Arslan’ın yeni kitabı “Dünyadan Uzak” ismini verdi. Kitapın yayın evi ise ‘Destek yayınları’ yayın evi oldu. Uğur Arslan; “40 yıllık birikimim ve 4 yıllık emeğim var bu kitapta. Özellikle gençlerin ve kadın okuyucuların ilgiyle ve merakla okuyacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

