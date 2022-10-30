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Uğur Arslan’dan film olacak kitap
Başarılı sanatçı Uğur Arslan, yeni bir dijital platforma dizi senaryosu olarak hazırladığı projeyi önce roman formatında bir kitap olarak sevenleriyle buluşturuyor.
Özellikle “Atiye” ve “Zeytin Ağacı” gibi dizileri ilgiyle izleyenlerin seveceği türde kitapçı raflarındaki yerini almaya başladı.
Daha önce 3 kitabı olan Uğur Arslan’ın yeni kitabı “Dünyadan Uzak” ismini verdi. Kitapın yayın evi ise ‘Destek yayınları’ yayın evi oldu. Uğur Arslan; “40 yıllık birikimim ve 4 yıllık emeğim var bu kitapta. Özellikle gençlerin ve kadın okuyucuların ilgiyle ve merakla okuyacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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