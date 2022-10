Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya Araçta Şiddet!

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

"BUNLARI UMURSAMIYORUZ"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Çıkan haberler sonrası Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtilmişti. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.

İddiaların ardından el ele görüntülenen ve evlilikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı. Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi.

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrıldı.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapar; 1984 yılında dünyaya gelen iş insanı Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir.

Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş'un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı nereli ve kaç yaşında; Eski manken Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 45 yaşındadır.

EBRU ŞALLI HAYATI

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)