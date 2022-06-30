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Ufuk Özkan'ın Son Görüntüsü Şaşırttı! Bakın Kaç Kilo Verdi?
Usta oyuncu Ufuk Özkan, sonbaharda vizyona girecek iki sinema filmi için sıkı bir diyete girerek 17 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki karakterleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde diyet yaptı
Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan, spor yaparak toplamda 17 kilo verdi.
Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan’ın yeni görünümüyle sergilediği oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu.
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