Ufuk Özkan'ın Son Görüntüsü Şaşırttı! Bakın Kaç Kilo Verdi?

Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan, spor yaparak toplamda 17 kilo verdi.

Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan’ın yeni görünümüyle sergilediği oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu.