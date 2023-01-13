Ufuk Beydemir'den Sanat Camiasına Tepki: İki Yüzlülüğünüzden İğreniyorum

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar gündem olmuştu. Son günlerde gündemden düşmeyen genç kurye için, şarkıcı Ufuk Beydemir de açıklamalarda bulundu.

Son olarak dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın öğrencisi olan kurye için Beydemir, "Piyano çalan kurye adına çok sevindim ama bu toplumu anlamıyorum arkadaş. Gören de sanata, sanatçıya değer veriyorlar sanacak. Prof olarak müzisyen olduğu halde saçma sapan işlerde çalışan benim bile çevremde onlarcası var. İki senedir içimizden geçiyorlar. Ama sosyal medya işte" dedi.

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "İki senedir intihar edenleri de söylemiyorum bile. Maalesef bunun da yakın çevremde örnekleri var. Deniz Yılmaz geçen gün maddi imkansızlıklar yüzünden müziği bırakmak zorunda kaldığını duyurmuş... Popüler kültürünüz ve iki yüzlülüğünüzden iğreniyorum kısacası."