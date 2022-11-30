'Üç Kız Kardeş’in Mine'si Nazlı Senem Ünal Gündem Oldu

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinde rol alan Nazlı Senem Ünal, dizinin dün akşam yayınlanan bölümündeki sahneleriyle Twitter Türkiye ve dünya gündeminde TT oldu.

Dizide Mine karakterine hayat veren güzel oyuncu, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Her bölümde birbirinden zorlu sahnelerin üstesinden başarıyla gelen Ünal’a dizi takipçilerinden beğeni mesajları yağdı.

İşte o mesajlardan bazıları;

“Benim favori oyuncum, mükemmel oyunculuk kötü kadın Nazlı Senem Ünal”,

“Diziye farklı bir hava veren kadın, kötü rolünü bu kadar sade, yalın oynayan olmadı. Çok doğal Nazlı Senem Ünal”,

“Nazlı Senem Ünal oyunculuğuyla göz dolduruyor”,

“Ekranların en kötüsü sensin Nazlı Senem Ünal”,

“Oyunculuk kariyerinde zirveye ilerliyor” mesajları