TV'de Yaprak Dökümü! Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Televizyon dünyasındaki yaprak dökümü bitmiyor. İddialı başlayan ancak iddiası kısa süren o diziden de final kararı geldi. İşte final kararı alan o dizi…
TV dünyasında diziler final yapmaya devam ediyor. Bir final haberi daha geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Emine Ün, Hakan Eratik, Nur Erkul, Gökçem Çoban ve Gözde Mukavelat gibi isimleri buluşturan tv8’in günlük dizisi “Kadere Karşı” reyting canavarına yenildi.
Yönetmenliğini Canan Çelik ve Mete Şener’in üstlendiği dizi için final kararı alındı. Emine Ün’ün tiyatro oyununu bırakıp yıllar sonra ekrana döndüğü dizinin 40. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadere Karşı’da Sultan’ın acılarla dolu hikâyesi ekrana taşınıyordu.
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|14
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|3. Real Sociedad
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