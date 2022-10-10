“Tuzak”ın afişi yayınlandı!

19 Ekim Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise; Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



“Tuzak”ta çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay’ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Genel Hikaye:

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay’ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz… Umut nefret ettiği bu aileden intikam alırken en büyük çatışması da tanıdıkça hayatının aşkı olduğunu anladığı Ceren’dir. Ceren’in ise kirli bir avukat Çınar Yılmaz olarak tanıyıp aşık olduğu Umut’un kim olduğunun ve amacından haberi yoktur. Ailesinin ve kendisinin tüm geleceğini aşık olduğu bu adamın avuçlarına bırakacaktır.



“Tuzak” 19 Ekim Çarşamba günü TV8’de.