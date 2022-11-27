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Tuzak dizisi final mi yapıyor? Kötü haber geldi
Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı Tuzak diziden kötü haber geldi
Magazin 27.11.2022, 09:22 27.11.2022, 09:33 tarkan abdullahoğulları
Gazeteci Altuntasş'ın haberine göre; Akın Akınözü’nün başrolünü Bensu Soral’la paylaştığı Tuzak dizisi ilk bölümünden beri reytinglerde beklentiyi karşılamadı. Yapımcılığını Acun Medya ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği dizinin yayın saati değişti. 30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için bugün final kararı verildi. Alınan karar ekibe de ilan edildi. Aytaç Çiçek’in yönettiği, senaryosunu ise; Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu’nun kaleme aldığı Tuzak 13. bölümünde ekrana veda edecek. Dizinin oyuncularına şimdiden iş teklifleri gelmeye başladı.
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