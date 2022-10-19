Tuzak Başlıyor! Tuzak'ın Konusu Ne? İşte Tuzak'ta Yaşanacaklar...

Yapımcılığını ACUNMEDYA ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu, senaryosunu ise; Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu’nun kaleme aldığı merakla beklenen “Tuzak” bu akşam TV8'de izleyicisiyle buluşuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzak, bir adalet hikayesidir. Mahkeme salonlarında bulunamayan adaletin adım adım inşa edilmesini anlatır. Kendini savunamamış bir adamın oğlu olan kirli bir avukat ile her daim suçlu ve güçlü bir babanın, sevilmeyi bilmeyen kızı birbirine âşık olur. Kim bilir belki de bu aşk onca haksızlık içinde kaderin adaletidir

Bu akşam TV8 ekranlarında seyiricisiyle buluşacak Tuzak’ın ilk bölümünde ise; Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay (Talat Bulut) tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur.

Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’i (Bensu Soral), bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı (Akın Akınözü) arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

İnatçı, ulaşması zor, yönetilmesi imkânsız bir adam olan Avukat Çınar ‘kirli’ lakabını şimdiye dek ipten aldığı müvekkillerine borçludur. Gazete manşetlerinde ‘‘Adaletin Çarpık Yüzü’’ diye anılan bu gizemli adam, Gümüşay ailesinin zaaflar ve sırlardan örülü bir tuzağa düştüğünü söyler. Eğer yardımını istiyorlarsa, inisiyatif onda olmak zorundadır!