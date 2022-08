Tutuklanmıştı... Gülşen'in Avukatından Flaş Açıklama

Popçu Gülşen, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası şarkıcı Gülşen için hukuki süreç başlatıldı. Başsavcılık, TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"DURUMU İYİ"

Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

Öte yandan Ozan Çolakoğlu, imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Gülşen'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi. Ozan Çolakoğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Minik Azur’un devamlı annesini sayıkladığı aktarıldı.

"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"

Gülşen, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadesinde, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir’de olduğunu söyleyerek, “Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır.

Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur” dedi.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

Gülşen, 25 Ağustos 2022'de imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.