Türkü Turan'dan flaş bir adım! Herkes şok olacak

Snob Magazin'in haberine göre; Türkü Turan, şarkı söylemeye devam edeceğini söyledi. Turan, "Hem oyunculuk hem şarkıcılık zor değil mi?" sorusuna, "Zor tabii. Bu yaz çok projde oynadım. Erzincan, Elazığ ve Adana'ya gittim. Öyle olunca şarkı yapmak zor oluyor ama inşallah hızlanacağım" yanıtını verdi. Çocukluktan beri şarkı söylediğini belirten oyuncu, "Genelde sahneye çıkmaya çekiniyorum, utangaç bir tarafım var. Oyunculuktan daha fazla içinde olduğum bir şey. Heyecanımı yenip, bir şekilde müzikle ilgili bir şey yapacağım" dedi.

"UÇUK BİR HAYALİM VAR"

Müzik tarzını açıklayan Turan, "Biraz 80'ler, elektronik ve dans müzikleri gibi şeyler yapmak istiyorum. Ama belli olmaz türkü de söyleyebilirim, arabesk de olabilir" diye konuştu. İlk şarkısının sözlerinin kendisinin kaleme aldığını söyleyen, oyuncu, yazmaya devam edeceğini belirtti.

Düet hayalini açıklayan Turan, "Çok uçuk bir hayalim var. The Weeknd ile düet yapmak istiyorum. Türkiye'de çok şahane sanatçılar var. Onlarla çalışmak isterim" dedi. Yurt dışındaki fanlarından bahseden oyuncu, "En Çok Mısır ve İtalya'dan takip ediliyorum. Dolunay'dan dolayı İtalya'dan çok takipçim var. Mısır'ı haftaya ziyaret edeceğim. Arkadaşlarımla gideceğim" diye konuştu.