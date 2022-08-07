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Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da…
Üsküdar Belediyesi, 9-10-11 Ağustos’ta Türkiye’nin en genç festivalinde gençleri müzik ziyafetiyle buluşturacak. Festivalde Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne alacak.
Magazin 07.08.2022, 21:02 tarkan abdullahoğulları
Üsküdar Belediyesi, 9-10-11 Ağustos’ta Türkiye’nin en genç festivalinde gençleri müzik ziyafetiyle buluşturacak. Harem etkinlik alanında düzenlenecek Üsküdar Fest 2022’de gençlerin sevdiği sanatçılar Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne alacak. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Üsküdar Fest 2022, halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.
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