Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da…

Üsküdar Belediyesi, 9-10-11 Ağustos’ta Türkiye’nin en genç festivalinde gençleri müzik ziyafetiyle buluşturacak. Harem etkinlik alanında düzenlenecek Üsküdar Fest 2022’de gençlerin sevdiği sanatçılar Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne alacak. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Üsküdar Fest 2022, halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.